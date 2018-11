Pivčeva v pogovorih v Hongkongu o krepitvi sodelovanja

Hongkong, 9. novembra - Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, ki končuje dvodnevni obisk Hongkonga, se je srečala z nekaj političnimi in gospodarskimi predstavniki. Ministrica po srečanjih ugotavlja, da so odprte še številne priložnosti za nadgradnjo že vzpostavljenega in dobrega sodelovanja na področju blagovne menjave in investicij med Slovenijo in Hongkongom.