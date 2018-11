Šuljić in Budja kršila novinarski kodeks

Ljubljana, 9. novembra - Novinarsko častno razsodišče (NČR) je odločilo o pritožbah na dva članka iz Slovenskih novic in enega iz Delove Sobotne priloge. Kršitve novinarskega kodeksa je ugotovilo pri novinarju Slovenskih novic Tomici Šuljiću in odgovornem uredniku istega časnika Bojanu Budji, ne pa tudi pri Aliju Žerdinu z Dela, so danes sporočili z razsodišča.