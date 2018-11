Na borzi prvi teden brez Gorenjevih delnic

Ljubljana, 9. novembra - Teden na Ljubljanski borzi, ki ga je zaznamoval ponedeljkov umik delnic Gorenja, se je iztekel z rahlim dvigom indeksa SBI TOP. Indeks je pridobil 0,95 odstotka in se oblikoval pri 811,93 točke. Med blue chipi so se najbolj podražile delnice Telekoma, najbolj pocenile pa so se delnice Pozavarovalnice Sava.