Med županskimi kandidati tudi imena iz sveta športa in estrade

Ljubljana, 11. novembra - Med 688 kandidati, ki se bodo prihodnji teden pomerili v tekmi za županski stolček, je tudi nekaj medijsko prepoznavnih imen, nekatera od teh ne prihajajo iz sveta politike. Na seznamu tako najdemo znana športna, novinarska in imena iz sveta estrade, se je pa za kandidaturo odločilo tudi več sedanjih in nekdanjih poslancev.

Za župansko kandidaturo se je kot neodvisni kandidat v občini Log-Dragomer po štirih letih županovanja znova odločil ekstremni športnik Miran Stanovnik, ki je po večkratni udeležbi in uspehih na sloviti puščavski reli dirki Dakar dobil nadimek puščavski lisjak. V vlogi župana pa se želita preizkusiti tudi nekdanji košarkar Dušan Hauptman, ki s podpisi volivcev kandidira v Litiji, in nekdanji hokejist Miha Rebolj, ki se bo kot kandidat SMC pomeril v volilni tekmi na Jesenicah.

Slednjemu bo na Jesenicah načrte poskusila prekrižati nekdanja žirantka resničnostnega šova Alma Rekić, in sicer kot kandidatka Levice. Kot kandidat Levice v Ljubljani pa bo nastopil humanitarec Milan Jakopovič, ki je ustanovitelj in predsednik društva Petka za nasmeh.

S televizijskih ekranov prepoznaven županski kandidat je tudi dolgoletni televizijski novinar in urednik Bojan Traven, ki je kandidaturo v Bohinju vložil s podporo volivcev. V Ljutomeru se je za župana s podporo SD odločil kandidirati nekdanji novinar Dejan Karba, v Domžalah pa se je v župansko tekmo s podporo svoje liste podala nekdanja televizijska napovedovalka vremena in radijska voditeljica Alenka Resinovič - Reza.

Podpise za vložitev županske kandidature v občini Kostel je zbral tudi poslovnež Ivan Črnkovič, ki ga je širša javnost spoznala predvsem med dolgotrajnim sojenjem v zadevi Patria.

Na županskih stolčkih se vidijo tudi nekateri aktualni poslanci. V Ljubljani sta se denimo za kandidaturo odločila Anže Logar (SDS) in Dragan Matić (SMC). V Mariboru s podpisi volivcev kandidira Lidija Divjak Mirnik, sicer poslanka LMŠ.

V letošnji županski tekmi sodeluje več nekdanjih poslancev. Med njimi je denimo državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Uroš Prikl, ki bo v Mariboru nastopil kot kandidat DeSUS, nasproti pa mu stoji med drugim tudi kandidat Stranke medgeneracijske solidarnosti in razvoja Borut Ambrožič.

Kot neodvisni kandidati so se v letošnjo župansko tekmo denimo podali nekdanji poslanci Tomaž Gantar v Piranu, Franc Laj v Lendavi, Renata Brunskole v Metliki, Zvonko Lah v Mirni Peči in Andrej Čuš na Ptuju.

Nekdanji poslanci so tudi med t. i. povratniki. Letošnja županska tekma bi namreč utegnila vrniti na županski prestol koga, ki ga je kdaj v preteklosti, ne pa v tem mandatu, že zasedal. Tako se želi denimo v Mariboru na županski položaj vrniti Franc Kangler, na Ptuju je to Štefan Čelan, v Tržiču Pavel Rupar, v Kočevju Janko Veber in v Kamniku Anton Tone Smolnikar.