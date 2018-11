Ljubljanska borza: SBI TOP s padcem

Ljubljana, 9. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je današnje trgovanje na Ljubljanski borzi sklenil malo pod izhodiščem. Promet na borznem parketu je dosegel 1,57 milijona evrov, od tega je bila večina ustvarjenega z delnicami Krke, ki so izgubile odstotek. Indeks so navzdol med blue chipi potisnile še delnice Luke Koper in Pozavarovalnice Sava.