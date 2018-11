Čuki obeležujejo 30 let na dan prvega nastopa

Ljubljana, 11. novembra - Mineva 30 let, odkar se je iz majhne vaške gostilne pri Vrhniki razširila zgodba o Čukih. Od prvega nastopa so postali ena najbolj uspešnih slovenskih glasbenih zasedb, ki je v nanizala številne uspešnice in osvojila različne generacije poslušalcev. Na današnji dan prvega nastopa bodo dvakrat nastopili v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.