Merklova ob obletnici pogroma nad Judi posvarila pred antisemitizmom

Berlin, 9. novembra - Nemška kanclerka Angela Merkel je 80 let po nacističnem pogromu nad Judi danes posvarila pred porastom antisemitizma v Nemčiji ter pozvala k odločnim dejanjem proti rasizmu, ksenofobiji in družbeni izključenosti. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je že pred tem pozval k boju za demokratično domoljubje in proti agresivnemu nacionalizmu.