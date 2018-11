Evropski teden poklicnih spretnosti milijone seznanil s koristmi poklicnega in strokovnega izobraževanja

Dunaj/Bruselj, 9. novembra - Zaključuje se tretji evropski teden poklicnih spretnosti, v okviru katerega so s 1512 dogodki po vsej Evropi več kot 2,2 milijona ljudi seznanili s koristmi poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Na današnji zaključni prireditvi na Dunaju so podelili nagrade in predstavili ambasadorje letošnjega evropskega tedna.