Oboroženi Italijan fizično in psihično zlorabljal partnerico

Koper, 9. novembra - Koprski policisti so pridržali 38-letnega Italijana, ki je na območju Škofij dlje časa izvajal fizično in psihično nasilje ter z orožjem grozil svoji zunajzakonski partnerici. Med hišno preiskavo so našli in mu zasegli orožje. Po zaslišanju so ga izpustili, a mu izrekli prepoved približevanja, so sporočili s Policijske uprave Koper.