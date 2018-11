Pristanišče Hamburg testni poligon za tehnologijo 5G

Hamburg, 10. novembra - Pristanišče Hamburg, Deutsche Telekom in Nokia so v začetku leta začeli s preizkušanjem tehnologije super hitrih brezžičnih omrežij pete generacije, znanih pod kratico 5G, v realnem okolju. Trenutni rezultati so spodbudni in kažejo na velik potencial tehnologije pri oblikovanju novih digitaliziranih rešitev za industrijo.