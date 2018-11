Murkova nagrada za Majo Godina Golija

Trbovlje, 11. novembra - Slovensko etnološko društvo (SED) bo dopoldne v Podjetniškem pospeševalniku Katapult podelilo Murkovo nagrado, priznanje in listino za leto 2018. Murkovo nagrado bo prejela Maja Godina Golija za obsežen in kakovosten znanstveni opus s področja raziskav urbane kulture, so sporočili iz društva.