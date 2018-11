Prvi in edini center za otroško dializo v Sloveniji deluje že 20 let

Ljubljana, 9. novembra - Pred 20 leti so na ljubljanski pediatrični kliniki odprli prvi in edini center za otroško dializo v Sloveniji. V njem se zdravijo otroci s končno ledvično odpovedjo, kjer jim med drugim omogočajo, kljub težki bolezni, kakovostno življenje in redno šolanje, so na današnji predstavitvi za medije dejali predstavniki klinike.