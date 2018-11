Konzorcij že 32. gosti prodajno razstavo tujih knjig Frankfurt po Frankfurtu

Ljubljana, 12. novembra - V knjigarni Konzorcij bodo ob 10. uri odprli 32. prodajno razstavo tujih knjig Frankfurt po Frankfurtu. Na njej bodo do sobote razstavljene najboljše tuje knjige iz preteklega leta. Vodilo razstave bo "vzgoja v knjigah in vsakdanjem življenju", zato bodo v središču dela, ki pomagajo k boljši vzgoji tako staršem kot učiteljem in vzgojiteljem.