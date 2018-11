Mineva 90 let od rojstva magičnega realista Carlosa Fuentesa

Ciudad de Mexico, 11. novembra - Pred 90 leti se je rodil mehiški pisatelj in esejist Carlos Fuentes. Skupaj z Gabrielom Garcio Marquezom, Mariom Vargasom Lloso in Cabrero Infantejem je ustvarjal romane, ki jih uvrščamo v magični realizem. Pod njegovim peresom so nastali kratka proza in romani v eksperimentalni tehniki z vidnimi vplivi evropskega in ameriškega modernega romana.