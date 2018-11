Slovenski knjižni sejem letos z bookerjevim in Goncourtovim nagrajencem

Ljubljana, 9. novembra - Slovenski knjižni sejem bo med 20. in 25. novembrom gostil dve veliki literarni imeni iz tujine: bookerjevega nagrajenca Roddyja Doylea in Goncourtovo nagrajenko Marie NDiaye, častna gostja bo Madžarska. S programom, ki bo štel več kot 300 dogodkov, se bo vključil v Cankarjevo leto in za polovico dneva podaljšal odpiralni čas.