Ljubljana, 9. novembra - Cena za delnico NLB je v postopku IPO postavljena pri 51,50 evra, torej na spodnji meji cenovnega razpona, določenega med 51,50 in 66 evrov. Država bo v tem postopku prodala 59,1 odstotka delnic NLB, s čimer bo iztržila nekaj manj kot 609 milijonov evrov, so sporočili iz NLB in SDH.