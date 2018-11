V Radovljici ima aktualni župan štiri izzivalce

Radovljica, 9. novembra - Radovljiški župan Ciril Globočnik, ki se poteguje za tretji županski mandat, ima na letošnjih volitvah štiri izzivalce. Ti so prepričani, da bi bilo treba v občini več pozornosti nameniti ne le mestu temveč tudi ostalim naseljem, se osredotočiti na enakomeren razvoj in dati večjo vlogo občanom. To obljublja tudi Globočnik.