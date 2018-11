Backstreet Boys naslednje leto tudi v Evropi

Los Angeles, 9. novembra - Priljubljena ameriška fantovska skupina Backstreet Boys, ki je v 90. letih zaslovela s hiti, kot je Quit Playin' Games (With My Heart), se prihodnje leto odpravlja na svetovno turnejo. Sledila bo albumu DNA, ki bo predvidoma izšel 25. januarja, že danes pa je izšel njihov nov singl Chances, ki sta ga napisala Shawn Mendes in Ryan Tedder.