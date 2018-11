Hude obtožbe na račun avstralskega plavalnega trenerja

Brisbane, 9. novembra - Avstralski plavalni trener Scott Volkers je pred leti veljal za eno najbolj vplivnih in strokovnih oseb v "deželi tam spodaj", zdaj pa se je znašel v središču pozornosti po razkritju obtožb, da je med letoma 1984 in 1988 v Brisbanu spolno zlorabil dve dekleti, ki sta bili tedaj stari manj kot 16 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.