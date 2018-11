Invalidski voziček Stephena Hawkinga na dražbi prodali za 300.000 funtov

London, 9. novembra - Na spletni dražbi so prodali nekatere osebne predmete slovitega britanskega fizika Stephena Hawkinga. Med drugim so za skoraj 300.000 britanskih funtov (444.000 evrov) prodali invalidski voziček, ki ga je uporabljal znanstvenik, za kopijo njegove doktorske disertacije iz leta na Univerzi v Cambridgeu pa so iztržili 584.750 funtov (776.000 evrov).