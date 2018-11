Dopolnitve zakona o gasilstvu v javni obravnavi

Ljubljana, 9. novembra - Ministrstvo za obrambo je pripravilo predlog dopolnitev zakona o gasilstvu in ga poslalo v javno obravnavo. Predlog ureja dodatek za stalnost poklicnim gasilcem primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici, s čimer vlada izpolnjuje zavezo iz stavkovnega sporazuma. Predloge in pripombe na predlog je mogoče podati do 20. novembra.