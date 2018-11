Južnokorejski predsednik odstavil finančnega ministra in političnega svetovalca

Seul, 9. novembra - Južnokorejski predsednik Moon Jae-in je danes odstavil finančnega ministra Kim Dong-yeona in vodjo svojega urada, pristojnega za politiko, Jang Ha-sunga, so sporočili iz Modre hiše, kot se uradno imenuje palača južnokorejskega predsednika. Kim in Jang naj bi bila po nekaterih informacijah sprta.