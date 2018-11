Na Bledu poteka projekt za popularizacijo aktivnosti na ledu

Bled, 11. novembra - Akademija Rudi Hiti in Hokejsko drsalni klub Maribor sodelujeta v mednarodnem projektu Drsališča za vse (Ice rinks for all - IRFA), ki je uspešno kandidiral na razpisu programa evropske komisije Erasmus+. V minulih dneh je na Bledu stekel slovenski del projekta, katerega cilj je poiskati načine za popularizacijo športov na ledu.