Geoenergo zanika pritiske na Arso

Lendava, 9. novembra - Družba Geoenergo, ki je v lasti Petrola in Nafte Lendava, je danes zanikala informacije o pritiskih pri pridobivanju dovoljenj za črpanje plina na Petišovskem polju. V sporočilu za javnost so zapisali, da si prizadevajo za transparentnost in zakonitost vseh postopkov, ki jih vodi Agencija RS za okolje (Arso).