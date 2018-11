V Kolumbiji znova odprli muzej Pabla Escobarja

Medellin, 9. novembra - V kolumbijskem mestu Medellin je vrata znova odprl muzej, posvečen mamilarskemu šefu Pablu Escobarju. V muzeju, ki so ga oblasti zaprle pred nekaj tedni, so tako spet na ogled postavljeni Escobarjevi osebni predmeti, pohištvo in vozila, med njimi tudi eno, ki je prerešetano od krogel, poroča nemška tiskovna agencija dpa.