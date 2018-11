Polkovnik avstrijske vojske vohunil za Rusijo

Dunaj, 9. novembra - Upokojeni polkovnik avstrijske vojske naj bi od 90. let prejšnjega stoletja do letos sodeloval z rusko obveščevalno službo. Primer preučuje avstrijsko tožilstvo, sta danes javnosti sporočila avstrijski kancler Sebastian Kurz in obrambni minister Mario Kunasek. Če bodo sum potrdili, to ne bo izboljšalo odnosov med Rusijo in EU, je poudaril Kurz.