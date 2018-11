S socialnim in čustvenim učenjem do kakovostnejšega učnega okolja in veščin za življenje

Ljubljana, 9. novembra - Socialno in čustveno učenje v šolskem okolju prinaša možnosti za pridobivanje veščin, ki mladim pomagajo pri premagovanju tako učnih kot drugih življenjskih izzivov. Prav tako omogoča oblikovanje kakovostnega in vzpodbudnega učnega okolja, so izpostavili sodelujoči na strokovnem posvetu v organizaciji Inštituta za raziskave in razvoj Utrip.