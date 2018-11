Tudi brez Westbrooka je šlo do sedme zaporedne zmage

Oklahoma City, 9. novembra - Košarkarji Oklahoma City Thunder so v severnoameriški ligi NBA doma gostili Houston Rockets in zmagali z 98:80, čeprav je v njihovih vrstah še na drugi tekmi zapored manjkal poškodovani prvi zvezdnik Russell Westbrook. Kljub poškodbi, Westbrook ima zvit levi gleženj, pa je 29-letnik s klopi glasno navijal za soigralce in pomagal Oklahomi do zmage.