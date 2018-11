New York, 9. novembra - Študija ameriške univerze Brown ugotavlja, da je vojna proti terorizmu, ki so jo ZDA sprožile po 11. septembru 2001, doslej v Afganistanu, Iraku in Pakistanu zahtevala med 480.000 do 507.000 življenj. Prava številka naj bi bila verjetno še višja.