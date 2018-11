Newyorške borze končale neenotno

New York, 8. novembra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile neenotno. Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC) po dveh dnevih zasedanja ni spreminjal denarne politike in ključna obrestna mera ostaja na med 2,0 do 2,25 odstotka. Ekonomisti so takšno odločitev tudi pričakovali.