Real do zmage, Randolph do 11 točk, Prepelič do dveh

Ljubljana, 8. novembra - Košarkarji Real Madrida so v tekmi šestega kroga evrolige premagali Maccabi Tel Aviv s 87:66. Slovenec Anthony Randolph je vpisal 11 točk, osem skokov, dve asistenci in ukradeno žogo, Klemen Prepelič, njegov soigralec pri Realu, je dosegel dve točki, en skok in eno asistenco.