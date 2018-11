Vučić na pogovorih s Thacijem proti vzpostavitvi kosovske vojske

Bruselj, 8. novembra - Predsednika Kosova in Srbije, Hashim Thaci in Aleksandar Vučić sta nocoj v Bruslju po več mesecih nadaljevala dialog o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino pod pokroviteljstvom visoke zunanjepolitične predstavnice EU Federice Mogherini. Vučić je po srečanju poudaril, da je v pogovorih ostro nasprotoval vzpostavitvi kosovske vojske.