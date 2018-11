Policija preklicala vabilo Jelinčiču na zaslišanje in se opravičila

Ljubljana, 8. novembra - Policija je preklicala vabilo predsedniku SNS Zmagu Jelinčiču na zaslišanje zaradi domnevno spornih izjav o Levici in se mu opravičila, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi. Ugotovili so, da gre v omenjenem primeru za sum kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja na zasebno tožbo. V takem postopku policija nima pristojnosti.