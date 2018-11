Koalicija predvidoma v sredo o proračunu in prioritetah

Ljubljana, 8. novembra - Koalicijski partnerji naj bi predvidoma v sredo razpravljali o predlogu novele zakona o izvrševanju proračuna in s tem nadaljevali posvet o prioritetah in uresničevanju koalicijskih zavez. V SAB so poudarili, da je treba denar enakomerno porazdeliti med skupine, pri čemer so izpostavili položaj upokojencev. Pri sredstvih zanje zaostruje tudi DeSUS.