Otok Vis med kandidati za nagrado za najlepšo evropsko filmsko lokacijo

Zagreb, 8. novembra - Otok Vis, kjer so snemali film Mamma Mia Here We Go Again!, se je uvrstil med kandidate za letošnjo nagrado za najlepšo evropsko filmsko lokacijo - European Film Location Award. Nagrado, ki izpostavlja raznolikost in lepoto evropskih lokacij, bodo v organizaciji združenja European Film Commissions Network (EUFCN) letos podelili drugič.