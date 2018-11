Ennio Morricone praznuje 90 let

Rim, 10. novembra - Velikan filmske glasbe Ennio Morricone je danes dopolnil 90 let. Legendarni italijanski skladatelj je podpisal več kot 500 partitur za film in televizijo ter zanje prejel več nagrad, med njimi častnega oskarja, ob tem pa je ustvaril še več kot 100 orkestrskih, vokalno-instrumentalnih in komornih del.