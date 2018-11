Vrhovna sodnica ZDA Ruth Bader Ginsburg v bolnišnici z zlomljenimi rebri

Washington, 8. novembra - Ameriško vrhovno sodnico Ruth Bader Ginsburg so v sredo zvečer odpeljali v bolnišnico, ker je padla in se udarila, kasneje med potjo domov pa se je pritoževala nad bolečinami. V bolnišnici so ugotovili, da ima tri rebra zlomljena. Bader Ginsburgova velja za liberalno ikono sodišča, na katerem prevladujejo konservativci.