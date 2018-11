Ljubljanska borza: SBI TOP navzgor

Ljubljana, 8. novembra - Trgovalni dan na Ljubljanski borzi se je iztekel z 0,69-odstotno rastjo indeksa SBI TOP. K rasti so največ prispevale delnice Luke Koper, ki so se podražile za 1,69 odstotka. Vlagatelji so največ prometa opravili z delnicami Krke, in sicer za slabih 118.000 evrov. Skupni promet je dosegel 615.500 evrov.