Počivalšek: Slovenija bo kredibilen partner pri pripravah na Peking 2022

Peking, 8. novembra - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je v Pekingu udeležil prvega slovensko-kitajskega foruma o razvoju zimskih športov, sestal se je s kitajskim ministrom za kulturo in turizem ter predstavniki pekinške športne univerze in drugih institucij, ki bodo sodelovale pri pripravah na zimske olimpijske igre v Pekingu 2022.