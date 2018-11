V Ljubljani posvet o novi potrošniški politiki EU

Ljubljana, 10. novembra - Evropska komisija in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta v četrtek v Hiši EU pripravila posvet o posodobitvi in izvrševanju potrošniških pravic v EU. Cilj predstavljenega novega dogovora je pravičnejši enotni trg, ki bi koristil tako potrošnikom kot tudi podjetjem.