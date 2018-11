V Bruslju o pobudi za več lokalno pridelane hrane v javnih zavodih

Bruselj, 8. novembra - Evropski poslanec Igor Šoltes, ki si že dlje časa prizadeva za več lokalno pridelane hrane v javnih ustanovah, je danes svojo pobudo za izvzetje živil iz sistema javnega naročanja predstavil tudi na konferenci v Bruslju. Govorili so o tem, kako kratke prehranske verige uveljaviti na ravni EU in kaj lahko za to stori Evropska komisija.