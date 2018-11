Z razstavo o ruskih vojnih ujetnikih obeležili obletnico konca prve svetovne vojne

Pivka, 8. novembra - V Parku vojaške zgodovine v Pivki (PVZ) so danes s slovesnostjo in razstavo Življenje za c(es)arja obeležili stoletnico konca prve svetovne vojne. Sogovorniki na slovesnosti so se strinjali, da razstava o ruskih vojnih ujetnikih zapolnjuje vrzel v obeleževanju stoletnice velike vojne, saj govori o dokaj zapostavljenem poglavju naše zgodovine.