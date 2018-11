Janša, Peterle in Bogovič o podpori Webru, spitzenkandidatih in Orbanu

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Helsinki, 8. novembra - Predsednik SDS Janez Janša ter evropska poslanca Alojz Peterle (NSi) in Franc Bogovič (SLS) so danes v Helsinkih v pogovoru z STA pojasnili, zakaj so za spitzenkandidata EPP podprli Manfreda Webra, ter komentirali koncept spitzenkandidatov in vprašanje madžarskega premierja Viktorja Orbana.