Umrl skladatelj filmske glasbe Francis Lai

Pariz, 8. novembra - V starosti 86 let je v sredo umrl francoski skladatelj filmske glasbe Francis Lai, poročajo tuje tiskovne agencije. Za seboj je zapustil nekaj nepozabnih melodij, kot sta naslovna tema za francoski film Moški in ženska Claudea Leloucha iz leta 1966 in Where Do I Begin iz ameriške romantične drame Ljubezenska zgodba Arthurja Hillerja iz leta 1970.