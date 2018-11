Vlada na čelo javne agencije za zdravila imenovala Momirja Radulovića

Ljubljana, 8. novembra - Vlada je na današnji seji izdala odločbo o imenovanju Momirja Radulovića za direktorja Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke za mandatno dobo pet let, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Na razpis, objavljen konec avgusta, je sicer pravočasno prispelo šest vlog, ki so izpolnjevale razpisne pogoje.