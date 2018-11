Vlada s programom odprave posledic decembrske ujme na stvareh

Ljubljana, 8. novembra - Vlada je danes sprejela program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in močnega vetra, ki so državo prizadeli decembra lani. Program, vreden 35 milijonov evrov, je pripravilo ministrstvo za okolje in prostor, za letos je zagotovljenih sedem milijonov evrov. Ujma je sicer v 140 občinah povzročila za 132,77 milijona evrov škode.