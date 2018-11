Invalidi se tudi pri nakupovanju soočajo s številnimi izzivi

Ljubljana, 8. novembra - Življenje uporabnikov invalidskih vozičkov je danes precej lažje kot nekoč, še vedno pa se soočajo s številnimi ovirami pri opravljanju vsakodnevnih opravil, tudi nakupovanju. Večje trgovine so v večini pogledov invalidom prijazne, največje težave pa so neustrezno opremljeni toaletni prostori in zasedenost parkirišč.