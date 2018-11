Krški Kostak prenovil prostore komunalnega oddelka

Krško, 8. novembra - Krško komunalno-gradbeno podjetje Kostak je danes odprlo nove prostore komunalnega sektorja ob svoji pred poldrugim desetletjem zgrajeni upravni stavbi. Za potrebe komunalnega sektorja so porušili 70 let staro prostorsko in tehnično neustrezno zgradbo ter zgradili novo. Za naložbo in opremo so skupaj odšteli približno 800.000 evrov.