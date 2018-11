Ljubljana, 8. novembra - Generalni sekretar SAB Jernej Pavlič bo danes ob 13. uri pred vhodom v DZ na Šubičevi 4 dal izjavo za medije glede poročanja medijev o dopisovanju med Markom Bandellijem in njegovim nekdanjim sodelavcem z Občine Komen in dobrim znancem Erikom Modicem, so sporočili iz omenjene stranke.