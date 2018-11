Ob Cankarjevi obletnici simpozij o uprizarjanju njegovih Hlapcev

Ljubljana, 8. novembra - Slovenski gledališki inštitut (Slogi) ter Akademija za gledališče, radio, film in televizijo sta ob stoletnici smrti Ivana Cankarja pripravila simpozij s pogledom na uprizarjanje njegove drame Hlapci. Na temo bodo udeleženci pogledali z različnih vidikov, od interpretacij dela in njegove umestitve v družbeni kontekst do kritiškega sprejemanja.